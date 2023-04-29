Haberler Galatasaray Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK GS maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK GS maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Galatasaray maçı ile devam edecek. 32. hafta maçı öncesinde heyecan dorukta. Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray'da eksik bulunmazken, Beşiktaş'ta Dele Alli, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç oynayamayacak. Onur Bulut ise belirsiz. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 17:20
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK GS maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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SARI-KIRMIZILI EKİPTE EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine eli rahat çıkacak. Tüm sakat futbolcuları iyileşen, cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte, Gomis'in de affedilmesiyle eksik isim kalmadı. Okan Buruk, Beşiktaş karşısında kadronun tamamından faydalanabilecek.

SARI-KIRMIZILI TAKIM FORMDA

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de iç sahada İstanbulspor ile berabere kalmasının ardından puan farkını korumuştu. Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta; 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Beşiktaş derbisine moralli çıkacak.



GALATASARAY BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Vodafone Park'ta henüz galibiyetle tanışamadı. 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 6 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Okan Buruk ve öğrencileri derbiyi kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki şansızlığını da kırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN İNGİLİZ SİLAHI

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 12 golün 7'sine direkt katkı yapan İngiliz futbolcu Nathan Redmond, Galatasaray karşısında Kartal'ın en önemli silahlarından biri olacak. Redmond, ligde siyah-beyazlı forma ile çıktığı 22 müsabakada 5 gol kaydederken 5 de asist yaptı. Toplam 1306 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, 5 kez de sarı kart gördü. Özellikle Fenerbahçe derbisinde oyuna girdikten sonra sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, Rachid Ghezzal'ın yokluğunda hücum hattında önemli rol oynayacak.

EN GOLCÜ OYUNCU CENK TOSUN

Kara Kartal, Süper Lig'de rakip fileleri 57 defa havalandırarak bu alanda Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'dan sonra 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın en golcü ismi ise Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi ile daha çok forma şansı bulan Cenk Tosun oldu. Tecrübeli futbolcu, 27 maçta, 12 gol attı ve aynı zamanda Ümraniyespor'un santrforu Umut Nayir ile birlikte ligin en golcü Türk futbolcusu konumunda yer alıyor. Milli futbolcunun Süper Lig'de en çok rakip olduğu takım da Galatasaray. Cenk Tosun bu zamana kadar sarı-kırmızılılara 17 kez rakip olurken bu maçların 12'sinde 11'de sahaya çıktı ve 12 kez Galatasaray filelerini havalandırmayı başardı.

KARTAL'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Siyah-beyazlılarda Dele Alli, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç maçta süre alamayacak. Onur Bulut'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Kartal'da cezalı futbolcu bulunmazken Cenk Tosun ise sarı kart sınırında bulunuyor. Tosun, derbide sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

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