Haberler Galatasaray Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları devam ediyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda Juan Mata'nın da doğum günü kutlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 12:45
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada futbolcuların keyifli anları dikkati çekti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MATA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Antrenman öncesinde 35 yaşına giren Juan Mata için doğum günü kutlaması yapıldı. İdman öncesinde sahaya getirilen pastadaki mumları üfleyen Mata, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları tarafından tebrik edildi.

İspanyol futbolcu, takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim. Sezonun çok önemli bir anındayız. Hep birlikteyiz. Herkes için zor anlar olabilir ama birlikte olmamız önemli. Gomis'in de dediği gibi takımı herkesin önüne koymamız gerekiyor. 25 yaşıma girdim. Çok teşekkür ederim." dedi.



DİĞER
Aldatmak'ta Tarık’ın boşanmak istememesi Güzide’yi dehşete düşürdü
"20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum" diyen Safiye Soyman'ın son haline bakın! Seda Sayan'la aynı estetiği yaptıran Safiye....
Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."
Barça'dan F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor
Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."
💰1 DOLAR KAÇ TL?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - SON DAKİKA
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'da derbi hazırlıkları sürüyor! Aslan'da derbi hazırlıkları sürüyor! 12:45
Real Madrid kaptanı Llull özür diledi Real Madrid kaptanı Llull özür diledi 12:44
2027 FIBA Dünya Kupası'nın ev sahibi açıklandı! 2027 FIBA Dünya Kupası'nın ev sahibi açıklandı! 12:14
Boston Celtics yarı finalde! Boston Celtics yarı finalde! 12:11
Barça'dan F.Bahçe'ye geliyor! Barça'dan F.Bahçe'ye geliyor! 11:24
Osasuna - Real Sociedad maçı saat kaçta? Osasuna - Real Sociedad maçı saat kaçta? 11:25
Daha Eski
Ünlü çift ayrılıyor mu? Rekor tazminat Ünlü çift ayrılıyor mu? Rekor tazminat 11:29
Lecce - Udinese maçı saat kaçta? Lecce - Udinese maçı saat kaçta? 11:29
Spezia - Monza maçı saat kaçta? Spezia - Monza maçı saat kaçta? 11:32
Olaylı Real-Partizan maçıyla ilgili karar verildi! Olaylı Real-Partizan maçıyla ilgili karar verildi! 11:34
Bochum - Dortmund maçı saat kaçta? Bochum - Dortmund maçı saat kaçta? 11:40
G.Saray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor G.Saray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor 11:46