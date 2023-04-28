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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak İtalyan basını da sarı-kırmızılıların bir dönem ciddi şekilde ilgilendiği Andrea Belotti'yle ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 08:05
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Sarı-kırmızılılar hafta sonu Vodafone Park'ta Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Öte yandan Aslan'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların eski gözdesi Andrea Belotti ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Calciomercatonews'ta yer alan habere göre deneyimli futbolcu, Roma'dan bu yaz ayrılabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Bu sezon başkent temsilcisinde beklentilerin altında kalan İtalyan yıldızın Inter ve Milan için "B planı" olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Öte yandan Galatasaray'ın da bir dönem ilgilendiği başarılı forvet için hazırda beklediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Bu sezon Roma'da 37 karşılaşmaya çıkan Belotti, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Tecrübeli golcünün, kulüp tarafından 2 yılı opsiyonlu olmak üzere Roma ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

ANDREA BELOTTI KİMDİR?

20 Aralık 1993 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Albino Leffe altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Kariyerinde sırasıyla Palermo, Torino ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Forvet hattında oynayan Belotti, santrfor olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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