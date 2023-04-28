GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın eski gözdesi Belotti yol ayrımında! Transferi...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi devam ediyor.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar hafta sonu Vodafone Park'ta Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Öte yandan Aslan'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor.
İtalyan basını, sarı-kırmızılıların eski gözdesi Andrea Belotti ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Calciomercatonews'ta yer alan habere göre deneyimli futbolcu, Roma'dan bu yaz ayrılabilir.
Bu sezon başkent temsilcisinde beklentilerin altında kalan İtalyan yıldızın Inter ve Milan için "B planı" olduğu bildirildi.
Öte yandan Galatasaray'ın da bir dönem ilgilendiği başarılı forvet için hazırda beklediği ifade edildi.
Bu sezon Roma'da 37 karşılaşmaya çıkan Belotti, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
Tecrübeli golcünün, kulüp tarafından 2 yılı opsiyonlu olmak üzere Roma ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor.
ANDREA BELOTTI KİMDİR?
20 Aralık 1993 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Albino Leffe altyapısında başladı.
Kariyerinde sırasıyla Palermo, Torino ve Roma formaları giydi.
Forvet hattında oynayan Belotti, santrfor olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
29 yaşındaki futbolcu, 44 kez İtalya Milli Takımı formasını giydi. Bu müsabakalarda 12 gole imzasını attı.
Tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...