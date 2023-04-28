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Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 16:10 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 16:20
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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