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Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir çıkarma geldi. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 14:10
Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz çıkarma!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milliyet'in haberine göre; Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyareti sonrası TFF'ye sürpriz bir çıkarma yaptı.

Dursun Özbek'in, Ali Koç'un yaptığı ziyaretten rahatsız olduğu ve bu ziyaret ile ilgili bilgi almak istediği kaydedildi.

Haberin detayında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Riva'daki ziyaretinin 2.5 saat sürdüğü ve Galatasaray cephesinin tepkili olduğu belirtildi.


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