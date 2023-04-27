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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray'da, Arjantinli yıldız Mauro Icardi takım arkadaşlarına söz verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:01
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki en büyük kozu Mauro Icardi olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Alanya maçında sol arka adalesinden sakatlanmasına rağmen Karagümrük karşılaşmasında takımını yalnız bırakmayan yıldız golcü, kaçırdığı Panenka penaltısıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Milliyet'te yer alan habere göre Icardi, Beşiktaş maçında, yaptığı hatayı telafi edeceğini söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Florya'da teknik kadro ile yaptığı sohbette kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen 29 yaşındaki forvetin, "Benden beklentinin farkındayım. Son maçta bana yakışmayan bir penaltı kullandım. Belki de benim yüzümden kazanamadık. Bu durumu fazlasıyla telafi edeceğim. Benden beklentilerin farkındayım ve Beşiktaş maçında üzerime düşeni yapacağım" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

Cimbom'un star ismi, bu sezon büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor filelerini havalandıran Icardi, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasında 2 gole imza atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkan Icardi, 14 gol atarken 8 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.

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