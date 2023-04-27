GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki en büyük kozu Mauro Icardi olacak.
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki en büyük kozu Mauro Icardi olacak.
Alanya maçında sol arka adalesinden sakatlanmasına rağmen Karagümrük karşılaşmasında takımını yalnız bırakmayan yıldız golcü, kaçırdığı Panenka penaltısıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre Icardi, Beşiktaş maçında, yaptığı hatayı telafi edeceğini söyledi.
Florya'da teknik kadro ile yaptığı sohbette kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen 29 yaşındaki forvetin, "Benden beklentinin farkındayım. Son maçta bana yakışmayan bir penaltı kullandım. Belki de benim yüzümden kazanamadık. Bu durumu fazlasıyla telafi edeceğim. Benden beklentilerin farkındayım ve Beşiktaş maçında üzerime düşeni yapacağım" dediği öğrenildi.
BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR
Cimbom'un star ismi, bu sezon büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor filelerini havalandıran Icardi, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasında 2 gole imza atmıştı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkan Icardi, 14 gol atarken 8 de asist yaptı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain ve Galatasaray formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...