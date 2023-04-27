GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Beşiktaş derbisi öncesi söz verdi!

Florya'da teknik kadro ile yaptığı sohbette kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen 29 yaşındaki forvetin, "Benden beklentinin farkındayım. Son maçta bana yakışmayan bir penaltı kullandım. Belki de benim yüzümden kazanamadık. Bu durumu fazlasıyla telafi edeceğim. Benden beklentilerin farkındayım ve Beşiktaş maçında üzerime düşeni yapacağım" dediği öğrenildi.