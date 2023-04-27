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Derbi sever Aslan

Bu sezon derbi maçlarda yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ve Trabzonspor’u evinde, F.Bahçe’yi ise deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, Vodafone’da da kazanıp derbi serisine bir halka daha eklemek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Derbi sever Aslan

Beşiktaş karşısında bu sezonun en önemli karşılaşmalarından birisine çıkacak olan Galatasaray, ligin başından bu yana önemli maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken yol kazası istemiyor. Önceki hafta Fatih Karagümrük'le evinde 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybetmekten kurtulamayan Aslan, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle moral bulmuştu. Şimdi derbiye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Galatasaray, bu sezon derbi maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

NEF STADI'NDAKİ MAÇI 2-1 KAZANDI

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu sezon henüz derbi maçı kaybetmedi. Trabzonspor'la iki maça çıkan Aslan; deplasmanda berabere kalırken, evinde rakibini 2-1 yendi. Fenerbahçe'yle Kadıköy'de karşılaşan sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibini 3-0'lık skorla geçti. Süper Lig'in ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması da sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Şimdi sırada yeniden Beşiktaş derbisi var ve sarı-kırmızılı ekip, Vodafone'dan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk iddiasını bir adım ileriye taşımayı hedefliyor. Savaş ÇORLU

OKAN BURUK FİRE VERMEDİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-kırmızılıların başında 3. derbisine çıkacak. Bu sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerden galip ayrıldı. Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

İLK 5'E GEÇİT YOK

Sarı-kırmızılı takım, sadece derbilerde değil, bu sezon ilk 5'te yer alan takımların hiçbirisine yenilmedi. Adana Demirspor'la iki maça çıkan Galatasaray, deplasmanda 0-0 berabere kalsa da evinde rakibini 2-0 yendi. Aslan, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i ise 7-0'lık ezici bir skorla geçti. Galatasaray derbilerde ve ilk 5'te yer alan takımlara karşı çıktığı 7 maçta ağlarında sadece 2 gol gördü. Sarı- kırmızılı takım bu maçlarda rakip fileleri ise tam 16 kez sarstı.

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