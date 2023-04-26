Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, ligin 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Aslan, iki farklı geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı.
Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile 3-3 berabere kalması sonrası ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
Sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar, 32. haftada dev bir derbiye çıkacak.
Galatasaray, 30 Nisan Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.
Cimbom, dev derbiyi kazanarak şampiyonluk için önemli bir adım atmak istiyor.
Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar hız kazandı.
Bu sezon transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek.
Aslan'dan yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek isimler büyük ölçüde netleşti. İşte o futbolcular...
SAM ADEKUGBE (Kiralık)
BAFETIMBI GOMIS (Sözleşmesi uzatılmayacak)
MOSTAFA MOHAMED (Nantes'ta kiralık olarak forma giyiyor)
ALEXANDRU CICALDAU (Ittihad Kalba'da kiralık olarak forma giyiyor)
OLIMPIU MORUTAN (Pisa'da kiralık olarak forma giyiyor)
EMRE KILINÇ (Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyiyor)
OĞULCAN ÇAĞLAYAN (Pendikspor'da kiralık olarak forma giyiyor)
TAYLAN ANTALYALI (Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyiyor)
CHRISTIAN LUYINDAMA (Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyiyor)
ALPASLAN ÖZTÜRK (Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyiyor)