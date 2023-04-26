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Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin devam eden Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Bu sezon kadrosuna kazandırdığı dünya yıldızlarıyla adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, gelecek yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Cimbom, 13 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 10:31
Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılılar, ligin 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Aslan, iki farklı geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı.

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile 3-3 berabere kalması sonrası ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar, 32. haftada dev bir derbiye çıkacak.

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray, 30 Nisan Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Cimbom, dev derbiyi kazanarak şampiyonluk için önemli bir adım atmak istiyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar hız kazandı.

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Bu sezon transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek.

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Aslan'dan yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek isimler büyük ölçüde netleşti. İşte o futbolcular...

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

SAM ADEKUGBE (Kiralık)

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

EMRE TAŞDEMİR

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

JUAN MATA

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

YUSUF DEMİR (Teklif gelirse kiralanacak)

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

BAFETIMBI GOMIS (Sözleşmesi uzatılmayacak)

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

MOSTAFA MOHAMED (Nantes'ta kiralık olarak forma giyiyor)

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

ALEXANDRU CICALDAU (Ittihad Kalba'da kiralık olarak forma giyiyor)

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

OLIMPIU MORUTAN (Pisa'da kiralık olarak forma giyiyor)

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

EMRE KILINÇ (Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyiyor)

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

OĞULCAN ÇAĞLAYAN (Pendikspor'da kiralık olarak forma giyiyor)

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

TAYLAN ANTALYALI (Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyiyor)

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

CHRISTIAN LUYINDAMA (Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyiyor)

Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor

ALPASLAN ÖZTÜRK (Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyiyor)

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