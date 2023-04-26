Cumartesi günü şölen

Beşiktaş'la oynayacağı derbinin hazırlıklarına hafta başında başlayan ve dün izin yapan G.Saray, bugünkü idmanına taraftarı önünde çıkmayı planlıyordu. Teknik heyet dün kararını değiştirirken, Florya'da çalışmalar devam edecek ve derbi öncesindeki son idman Nef Stadyumu'nda yapılacak. Teknik direktör Okan Buruk, cumartesi günü taraftarla futbolcuları statta buluşturarak takımı havaya sokmak istiyor. Alınan karar gereği Beşiktaş deplasmanına gidemeyecek olan binlerce Galatasaray taraftarının cumartesi günü gerçekleştirilecek idmana gelerek takımını desteklemesi bekleniyor.