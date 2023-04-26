Bir taşla iki kuş!

Galatasaray sezon sonunda PSG ile anlaşarak Mauro İcardi'nin bonservisini almayı hedefliyor. Arjantinli oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemesi, sarıkırmızılıların elini güçlendiriyor. Bu konuda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İcardi, Galatasaray'da kalacak ve orta sahaya bir arkadaşını getirecek. Sezon sonu satılması beklenen Torreira'nın yerine bonservisi PSG'de olan vatandaşı Leandro Paredes için devrede... 28 yaşındaki ön liberonun transferi görüşmeler başlarken İcardi de oyuncu ve PSG nezdinde görüşmeler yapıyor.