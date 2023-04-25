Mbaye Diagne'den Abdülkerim Bardakcı paylaşımı geldi: "Her zaman saygı bunu unutma"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya gelmişti. 6 golün çıktığı mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Karşılaşmanın bir bölümünde konuk takımın forveti Mbaye Diagne ile sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı arasında tansiyon yükselmişti.

Senegalli forvet resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Küçük kardeşim, sakin ol. Tanıştığımız kısa süre içinde sana latte vermiştim. Seni seviyorum, her zaman saygı bunu unutma." ifadelerini kullandı.