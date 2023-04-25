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GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Avrupa'da başarılı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu... İtalya'dan transferle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 15:08
GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

Okan Buruk, Fransız golcünün sarı kırmızılı formayı giymek istemediğini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

Bunun üzerine Galatasaray yönetimi aradaki buzları eritmek için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, dün krizin çözümü için gittikleri Florya'da kaptan Muslera ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde finale kalması durumunda Zaniolo'nun bonservisini alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 35 milyon euro.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

Bu nedenle, önümüzdeki yaz transfer döneminde Zaniolo'nun transferi için İtalyan derbisi olabilir.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

Devre arasında Roma'dan kadroya dahil edilen Zaniolo Galatasaray formasıyla 7 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

23 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı forma altında 3 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

Zaniolo'nun sarı kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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