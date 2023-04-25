GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'dan flaş Zaniolo iddiası! Transferi istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 32. haftada Beşiktaş'a konuk olacak.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 32. haftada Beşiktaş'a konuk olacak.
Cimbom zorlu derbiden 3 puanla dönmek istiyor.
Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Gomis krizi devam ediyor.
Okan Buruk, Fransız golcünün sarı kırmızılı formayı giymek istemediğini açıklamıştı.
Bunun üzerine Galatasaray yönetimi aradaki buzları eritmek için harekete geçti.
Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, dün krizin çözümü için gittikleri Florya'da kaptan Muslera ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Öte yandan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalya'ya geri dönmek istiyor.
Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde finale kalması durumunda Zaniolo'nun bonservisini alması bekleniyor.
Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 35 milyon euro.
Bu nedenle, önümüzdeki yaz transfer döneminde Zaniolo'nun transferi için İtalyan derbisi olabilir.
Devre arasında Roma'dan kadroya dahil edilen Zaniolo Galatasaray formasıyla 7 maçta görev aldı.
23 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı forma altında 3 gol kaydetti.
Zaniolo'nun sarı kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.