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Aslan derbide telafi edecek

Fatih Karagümrük karşısında 2 puan bırakan Cimbom, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 06:50
Aslan derbide telafi edecek

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında 2 puanı kaybetti. İcardi'nin penaltıdan yararlanamadığı maçta goller Kerem, Oliveira ve Sacha Boey'den gelirken Cimbom'un Nef Stadı'ndaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Okan Buruk, 3-1'den geri dönüşe imza atan oyuncularına ve kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür ederken, "Avantajlı olan, önde olan takım biziz" ifadesini kullandı. Buruk ayrıca, Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve sahaya galibiyet için çıkacaklarını ifade etti. Karagümrük beraberliğini bir yol kazası olarak değerlendiren Kerem Aktürkoğlu ise, "Galatasaray'a gönül veren herkese gurur duyacakları bir takım izletmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Sonunda kazanan biz olacağız" diye konuştu.

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