Haberler Galatasaray Uruguaylı kaleci 12 dakikada kalesinde 3 gol gördü

Uruguaylı kaleci 12 dakikada kalesinde 3 gol gördü

Galatasaray'ın Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede Fernando Muslera maça bu defa olumsuz yönden damga vurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Uruguaylı kaleci 12 dakikada kalesinde 3 gol gördü
Galatasaray'ın Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede Fernando Muslera maça bu defa olumsuz yönden damga vurdu. Lig sonlarında bambaşka bir seviyeye çıkan 36 yaşındaki tecrübeli eldiven dün kötü günündeydi. Muslera bu sezon ligde ilk defa kalesinde 3 gol gördü. Hatalı takipten golü yedi, ayağıyla verdiği hatalı pas sonucu oluşan ataktan golü yedi, karşı karşıya kötü pozisyon alıp golü yedi. Usta eldivenden üst üste kritik hatalar gelince Cimbom için puan kaybı da kaçınılmaz oldu. Bu arada Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 450. maçına çıktı.
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