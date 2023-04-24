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Tribünler adeta yıkıldı

Bu sezon takımlarına büyük bir destek veren taraftarlar Karagümrük maçına da adeta akın etti. Nef Stadyumu'nu dolduran sarı-kırmızılılar, coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Kerem'in erken gelen golüyle daha da coşan sarı-kırmızılılar, Karagümrük'ün üst üste gelen golleriyle şoke oldu. Bir süre sessizliğe bürünen tribünler, durum 3-2'ye gelince yeniden hareketlendi. İcardi'nin kaçırdığı penaltı sonrası yıkılan sarı-kırmızılılar, 3-3'lük eşitliği sağlayınca umutlandı. Beklenen gol gelmeyince Nef Stadı'ndan üzgün ayrıldılar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Tribünler adeta yıkıldı

Bu sezon takımlarına büyük bir destek veren taraftarlar Karagümrük maçına da adeta akın etti. Nef Stadyumu'nu dolduran sarı-kırmızılılar, coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Kerem'in erken gelen golüyle daha da coşan sarı-kırmızılılar, Karagümrük'ün üst üste gelen golleriyle şoke oldu. Bir süre sessizliğe bürünen tribünler, durum 3-2'ye gelince yeniden hareketlendi. İcardi'nin kaçırdığı penaltı sonrası yıkılan sarı-kırmızılılar, 3-3'lük eşitliği sağlayınca umutlandı. Beklenen gol gelmeyince Nef Stadı'ndan üzgün ayrıldılar.

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