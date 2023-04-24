Haberler Galatasaray Panenka soku!

Panenka soku!

Icardi, skor 3-2’yken penaltıyı panenka vuruşuyla Batuhan’a teslim etti. Bu sezon en fazla penaltı kaçıran (3) futbolcu oldu. Buruk kulübeyi yumrukladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Panenka soku!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü İcardi, Fatih Karagümrük maçında kaçırdığı penaltıyla gündem oldu. Sakatlığı sebebiyle maça yedek başlayan İcardi, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. 68. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu panenka stiliyle yaptı. Arjantinli santrfor, topu kaleci Batuhan'ın kucağına nişanladı. Maçta 3-2 geride olan Cimbom, büyük bir fırsatı tepti. Teknik direktör Okan Buruk, 30 yaşındaki yıldız golcünün panenka denemesiyle kenarda çılgına döndü. Kaçan penaltı sonrası kulübeyi yumruklad
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