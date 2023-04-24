Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu durmuyor

Galatasaray'da sezonun en etkili yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansını devam ettirdi. Geçen hafta 2 asist yapan 24 yaşındaki oyuncu, Karagümrük maçında da sahneye çıktı. Maçın henüz 3. dakikasında kale ağzından topu ağlara gönderen Kerem, ligdeki gol sayısını da 9'a çıkartmış oldu. Başarılı oyuncunun kupada ise 1 golü bulunuyor. İstekli bir oyun çıkartan Kerem, dün ortalarda ise başarılı olamadı. 7'si isabetsiz 9 ortası dikkat çekti.



'YOL KAZASI DİYELİM'

Beraberliğin ardından üzgün olan Kerem, yol kazası yaptıklarını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu, "Üzgünüz ama yenilmeden ayrılmak da önemli. Yolumuz uzun. Bir yol kazası diyelim, bundan sonra bu kazalar olmayacak" dedi.