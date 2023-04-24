Haberler Galatasaray Dursun Özbek: Son maça kalmaz

Dursun Özbek: Son maça kalmaz

Dursun Özbek: Biz hala yarışta 7 puan öndeyiz İnşallah Haziran ayında ipi de göğüsleyeceğiz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Dursun Özbek: Son maça kalmaz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-3 biten Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. "Ligdeki bütün takımları yendik. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Takıma çok güveniyorum. Güzel bir maç olacak ama biz kazanacağız" diye söze başlayan Özbek, şöyle devam etti: Ligin sonuna yaklaştıkça yarışma heyecanı, maçlar güzel geçiyor. Biz hala 7 puan öndeyiz. ve şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. İnşallah Haziran'da ipi göğüsleyeceğiz. Şampiyonluk son haftaya kalmaz. Galatasaray daha önce şampiyonluğunu ilan eder.

"BAFE PEK HOŞ DEĞİL"
"Gomis'i ben getirdim. Davranışı kabul edilebilir değil, G.Saray'ın bir profesyoneli. Sahadaki patron Okan Hoca. Bafe niye böyle yaptı, doğrusu pek hoş değildi. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum. Yönetimde konuşacağız."

"F.BAHÇE ENTERESAN CEVAPLAR VERİYOR..."
Özbek, F.Bahçe'nin açıklamalarına da değindi: "F.Bahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. Zaten derdimiz VAR'a çağırılmasıydı. VAR'a çağrıldıktan sonra hakemler gerekli kararı vicdanlarına göre alıyorlar. Rakiplerin ne söylediği ile ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla, kendi hakkımızı savunuyoruz."

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