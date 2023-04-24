Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-kırmızılılar, gol düellosuna sahne olan maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de müsabakayı değerlendirirken çarpıcı sözler sarf etti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 09:13
Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

BÜLENT TİMURLENK - UNUTMAK İSTERLER...

Kerem'in golüyle daha 3. dakikada öne geçen Galatasaray, müthiş bir ön alan baskısıyla başlamıştı. Karagümrük, öndeki baskıyı kırdığında geçiş oyununu iyi oynayan bir takım.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Dolu tribünler önünde o baskının şiddetini azaltıp daha geride karşılamak gerekirken, Buruk'un 11'inde takım boyu uzamaya başladı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Diagne'nin golünde derine tek topa yakalandılar ve Muslera için bir numaralı hata buydu. Çok kötü uzandı çaprazdan gelen topa.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

İki numaralı hata Borini'nin golünü getirdi. Uzun oynamak varken kanada atılan kavisli top rakip atağa dönüştüğünde ilk golde olduğu gibi Abdülkerim yine ortalıkta yoktu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Top Karagümrük'ü de seviyordu. Boey'in kafasına çarpan, direkte patlayıp Borini'nin önüne düşen top...

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

28 maçta 20 gol yemiş Galatasaray 12 dakikada kalesinde 3 gol birden gördü. Bunun altından kalkmak ancak devreye tek farklı mağlup gitmekten geçiyordu. Onu da başardılar.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Zaniolo bir Icardi değil ama dün Galatasaray için 'atanın ve tutanın iyi olacak' klişesinin sezonun aksine terse döndüğü bir akşamdı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Muslera'nın yediği hatalı goller, bir de üstüne Icardi'nin anlamsız penaltısı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

İkinci yarıda Galatasaray için kazanma fırsatı da doğdu. Başta sol bek Levent ve kaleci Batuhan olmak üzere savunmada sağlam durdular.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

24 hücum, 9 isabetli şutlu bir 90 dakikadan geriye bir tek belki 'Icardi neden 46'da girmedi' eleştirisi kalır.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Atan ve tutanla buraya gelmişsen herkesin unutmak istediği bir akşamı vardır. Icardi ve Muslera için böyle bir akşamdı.

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