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Aslantepe kovBoey'u

Sarı-kırmızılı takım, öne geçtiği maçta 3-1 geriye düştü. Oliveira ile tutundu. Sacha Boey attığı müthiş golle takımını yenilgiden kurtardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Aslantepe kovBoey'u

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında sıkıntılı anlar yaşasa da 1 puanı kurtarmasını bildi: 3-3. Sarı-kırmızılı ekip, maçın başında Kerem ile öne geçti. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Karagümrük, 18. dakikada Diagne, 26 ve 30'da Borini'nin golleriyle skoru bir anda 3-1'e getirdi. 12 dakikada geriye düşen ancak pes etmeyen Cimbom rakibini baskı altına aldı. 43. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Oliveira ağlara yolladı: 3-2.

BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK
İkinci yarıya da istekli başlayan Galatasaray, 67. dakikada bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına golcü oyuncu Mauro İcardi geçti. Ancak Arjantinli yıldız, çok kötü bir vuruş yapınca top kaleci Batuhan'ın kucağında kaldı. Dakikalar hızla geçerken Galatasaray'a hayat veren gol 80. dakikada geldi. Galatasaray ve ligin en iyi isimlerinden birisi olan Sacha Boey, Kerem'in soldan içeri çevirdiği topu ağlara gönderdi ve maç 3-3 berabere bitti.

KARiYERiNiN iLK GOLÜ
Sacha Boey, 80. dakikada attığı golle Galatasaray'ı ipten alan isim oldu. Fransız yıldız, sarı-kırmızılı forma altında ve profesyonel lig kariyerindeki ilk golünü Fatih Karagümrük ağlarına gönderdi.

BU MAÇ BİZİM İÇİN BİTTİ
Galatasaray'ın yükselen yıldızı Sacha Boey, Fatih Karagümrük karşısında da yıldızlaştı. 1 gol, 1 asistle öne çıkan genç futbolcu, karşılaşma sonunda maçın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi. Boey, "Böyle bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Bu maç bizim için bitti. Bir sonraki maça konsantre olacağız. Şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

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