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Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ardından flaş yorum! Verdiği iki penaltı da...

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 3-3 sona ererken karşılaşmaya hakem Volkan Bayarslan'ın verdiği penaltı kararları damga vurdu. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan ise Sabah Gazetesi'ne maçın yönetimi hakkında dikket çeken değerlendirmeler geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ardından flaş yorum! Verdiği iki penaltı da...

Son yılların en ilginç maçlarından birini izledik. G.Saray favoriydi ama dün kendi hataları ile kazanamadılar. Eğer bugün F.Bahçe kazanırsa puan farkı dörde inecek. Manasız bir ilk yarı izledik. Daha maçın hemen başında G.Saray, Kerem ile öne geçti ama sonra ne olduysa oluverdi. İnanmazsınız ama G.Saray, ilk yarıda toplam 20 dakika içinde 3 gol yedi. Karagümrüklü Lobjanidze, Adekugbe'yi otobana çevirdi. Sürekli oradan geldiler ve neredeyse her atakta ya gol buldular ya da tehlikeli pozisyon ürettiler.

Art arda gelen goller G.Saray'da soğuk duş etkisi yaptı. Bu etkiyi bir nebze azaltan, ilk yarının son dakikalarında G.Saray'ın penaltı ile bulduğu gol. İkinci yarıda 'G.Saray çevirebilir' diyorduk. Müthiş coşku, müthiş destek G.Saray'ın arkasındaydı. Aslında fırsatlar da geldi. Önemli pozisyonlar kaçırdılar, pek tabii ki en önemlisi de İcardi'nin kaçırdığı penaltı. Ben dünyada böyle penaltı görmedim. Kaleciye pas oldu. Topun dibine mi girmek istedi yoksa panenka penaltısı mı atmak istedi belli değil. G.Saray, hiç beklemediği maçta evinde, 2 puan yitirdi. Ama hâlâ liderler ve avantaj onlarda. Volkan Bayarslan'ın verdiği iki penaltı da yanlış. İlkinde top takım arkadaşından sekip Karagümrüklü oyuncunun doğal konumdaki eline çarpıyor ikinci penaltıda ise Rashica, omuz darbesi ile yere düşüyor. Böyle penaltılar olmaz. Ayrıca G.Saray'ın attığı ilk golde de topa müdahale etmek isteyen Karagümrüklü oyuncuya faul var.

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