Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Gelecek sezon Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan sarı kırmızılılar kadrodan ayrılacak isimleri netleştiriyor. Cimbom'da sezon başında İtalya'nın Pisa takımına kiralanan Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte transfer detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 16:21
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Sarı kırmızılılarda sezon sonu için transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Aslan yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için birçok ismi listesine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Belirlenen futbolcular için görüşmeler devam ediyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Yönetim aynı zamanda takımdan ayrılacak isimler için de çalışma yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Bu futbolcuların başında ise Olimpiu Morutan geliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Galatasaray, 23 yaşındaki yıldızı Olimpiu Morutan'ı sezon başında İtalya Ligi 2. Lig takımlarından Pisa'ya kiralamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Rumen futbolcu Çizme ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Morutan Pisa formasıyla 32 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 6 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Ayrıca 7 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Pisa'nın, Morutan'ın performansından memnun olduğu ve başarılı orta sahanın bonservisini almak istediği belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, İtalyan gazeteci Nicolo Schira transfere dair sıcak haberi duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Pisa'nın, Morutan'ın bonservisini almak için menajer Becali'yi yetkilendirdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Becali'nin de sarı kırmızılı kulüple görüşmelere başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Galatasaray, Morutan'ın bonservisi için 5.5 milyon Euro istiyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Morutan müjdesi! Görüşmeler başlandı

Becali'nin bu ücretle ilgili sarı kırmızılı kulüple temasa geçtiği bildirildi.

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