Haberler Galatasaray Lider evinde sahne alıyor! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Lider evinde sahne alıyor! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Taraftarları önünde çıktığı son 10 maçı kazanan sarı-kırmızılı ekip serisini sürdürüp farkı 9 puana çıkarmayı hedefliyor. Karagümrük'te ise kaleci belirsizliği yaşanıyor. İşte Galatasaray - Karagümrük maçında muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 06:50
Lider evinde sahne alıyor! İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Galatasaray, 31. hafta maçında bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı. Ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı. Bugün kazanıp Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını yeniden 9'a çıkarmaya çalışacak.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Zaniolo

Karagümrük: Muzaffer, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Bertolacci, Ozdoev, Lobjanidze, Borini, Diagne

İLK MAÇI 2-0 KAZANDI
Cimbom, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızısiyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma berabere sona erdi.

BARIŞ CEZALI
Fatih Karagümrük maçında sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Barış Alper, deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

SON 3 MAÇTAN ZAFER
SÜPER Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Konyaspor maçı ile serisi sona eren Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarıkırmızılılar bu süreçte Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup etti. Galatasaray 3 maçta 12 gol kaydederken sadece 1 gol yedi.

GÜMRÜK'TE İKİ EKSİK
Karagümrük'te Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Shukurov ve kaleci Viviano bugün takımını yalnız bırakacak. Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmesi durumunda Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BATUHAN SEFERBERLİĞİ
Galatasaray maçı öncesinde Fatih Karagümrük'te kaleci sorunu yaşanıyor. Belindeki sakatlık sebebiyle Ümraniye karşısında oyuna devam edemeyen Batuhan, yerini Viviano'ya bırakırken, İtalyan kaleci de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Batuhan'ın son durumu bugün belli olacak. Yetişmezse kalede bu sezon sadece 1 maça çıkan Muzaffer oynayacak.

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