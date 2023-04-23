Haberler Galatasaray Icardi panenka ile penaltı kaçırdı Okan Buruk çok sinirlendi! İşte o anlar

Icardi panenka ile penaltı kaçırdı Okan Buruk çok sinirlendi! İşte o anlar

Süper Lig 31. hafta maçında Galatasaray'ın sahasında Karagümrük'ü konuk ettiği maçta sarı kırmızılılar penaltı kazandı ancak Icardi panenka denediği atıştan faydalanamayınca teknik direktör Okan Buruk yedek kulübesinde çok sinirlendi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 20:47 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 20:57
Icardi panenka ile penaltı kaçırdı Okan Buruk çok sinirlendi! İşte o anlar

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında 3-2 gerideyken, 64. dakikada Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi.

Karagümrüklü futbolcular ve teknik ekibin sert tepki gösterdiği bu tartışmalı karar sonrası penaltı atışı için topun başına Mauro Icardi geçti.

Panenka atışı deneyen Icardi kaleciyi geçemeyince yedek kulübesinde sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk çok sinirlendi.

Buruk'un kaçan penaltı sonrası kulübeyi yumrukladığı görüldü.

İşte o anlar...







DİĞER
MasterChef yarışmacısı Yağız Özçelik, trafik kazası geçirdi! İşte Yağız Özçelik'in sağlık durumu
Sokak ortasında facia! Annesinin kucağındayken kurşun isabet eden 1,5 yaşındaki çocuk öldü
Zirve yarışı alev aldı! İşte G.Saray'ın kalan maçları
G.Saray'dan 3 transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması!
"Yenilmeden ayrılmak da önemli"
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Son dakika deprem mi oldu 23 Nisan?
23 Nisan mesajları 2023 resimli
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması! Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması! 21:46
"Yenilmeden ayrılmak da önemli" "Yenilmeden ayrılmak da önemli" 21:46
Nicolo Zaniolo: Zor bir maç oldu Nicolo Zaniolo: Zor bir maç oldu 21:38
Zirve yarışı alev aldı! İşte G.Saray'ın kalan maçları Zirve yarışı alev aldı! İşte G.Saray'ın kalan maçları 21:37
Sacha Boey: Bunu tahmin ediyorduk Sacha Boey: Bunu tahmin ediyorduk 21:32
Bayer Leverkusen'den önemli 3 puan! Bayer Leverkusen'den önemli 3 puan! 21:27
Daha Eski
Göztepe 1 puanı son anda kurtardı! Göztepe 1 puanı son anda kurtardı! 21:19
Burhan Akbudak Avrupa şampiyonu! Burhan Akbudak Avrupa şampiyonu! 21:10
Cimbom Gümrük'e takıldı! İşte puan durumu Cimbom Gümrük'e takıldı! İşte puan durumu 21:09
G.Saray F. Karagümrük ile berabere kaldı! G.Saray F. Karagümrük ile berabere kaldı! 21:06
Newcastle United'tan Tottenham'a farklı tarife! Newcastle United'tan Tottenham'a farklı tarife! 20:54
Beşiktaş evinde kayıp! Beşiktaş evinde kayıp! 20:46