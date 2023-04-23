Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'de 31. hafta maçında Galatasaray sahasında Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu konuştu!

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:

Aslında güzel başladık, erken gol bulduk. Yediğimiz goller bizi biraz dağıttı. Konsantrasyonumuz kayboldu. 3-1'den müthiş döndük. Üzgünüz ama yenilmeden ayrılmak da önemli. Kazansak çok daha güzel olacaktı. Yolumuz uzun. Daha önemli maçlarımız var. Her şey bizim elimizde. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Bu bir yol kazası. İnşallah bir daha bu kazalar olmayacak. Şampiyonluk yolunda ipi göğüsleyeceğiz.