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Galatasaray - Karagümrük maçında penaltı beklentisi! İşte o anlar

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 23. dakikasında penaltı bekledi. Zaniolo'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Galatasaraylı oyuncuların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 19:35 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 19:40
Galatasaray - Karagümrük maçında penaltı beklentisi! İşte o anlar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının 24. dakikasında penaltı bekledi. Kaleci Batuhan ile karşı karşıya kalan Nicolo Zaniolo yerde kaldı. Zaniolo, düşmesine karşın tekrar ayağa kalkarak golü atmaya çalıştı ancak top auta gitti. Pozisyonun ardından Zaniolo, penaltı beklentisiyle hakeme baktı ve Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Autu gösteren Volkan Bayarslan, VAR incelemesini bekledi. VAR hakemi Hakan Ceylan, yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından oyunun devam etmesini önerdi.

Galatasaraylı futbolcular ve tribünler, devam kararının ardından tepki gösterdi.

İşte o anlar...









Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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