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Galatasaray - Karagümrük maçında bir penaltı daha! İşte o pozisyon

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında 64. dakikada ikinci kez penaltı kazandı. Milot Rashica, ceza sahası içerisine girer girmez Biraschi'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mauro Icardi penaltıdan yararlanamadı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 20:40 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 20:48
Galatasaray - Karagümrük maçında bir penaltı daha! İşte o pozisyon

Galatasaray ile Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.

Sarı-kırmızılılar müsabakanın 64. dakikasında penaltı kazandı. Çalımlarla ceza sahasına giren Milot Rashica, Biraschi'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.

ICARDI PENALTIYI KAÇIRDI!
Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi'nin panenka vuruşunu kaleci Batuhan Şen kurtardı.

İşte o anlar...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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