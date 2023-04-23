Galatasaray - Karagümrük maçında bir penaltı daha! İşte o pozisyon

Galatasaray ile Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.
Sarı-kırmızılılar müsabakanın 64. dakikasında penaltı kazandı. Çalımlarla ceza sahasına giren Milot Rashica, Biraschi'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı.
Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan bu pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.
ICARDI PENALTIYI KAÇIRDI!
Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi'nin panenka vuruşunu kaleci Batuhan Şen kurtardı.
İşte o anlar...
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır