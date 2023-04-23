Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Zaniolo sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı öncesi konuştu.



İşte o sözler...



Okan Buruk: Bugün çok önemli iki bayramımızı birlikte kutluyoruz. Bizim için çok önemli, çok değerli bayramlar. Bu yüzden ülkemizin çifte bayramımızı kutlarım. Üçüncü bayram olsun isteriz. Bir galibiyet, bir kutlama, üçüncü bir sevinç olsun diye sahaya çıkıyoruz. İç sahada uzun süredir devam eden serimizi sürdürmek istiyoruz. Maça hazırız. Seyircilerimizin enerjilerini, neşelerini, hedeflerini net bir şekilde görüyoruz. İnşallah kazanacağız. Yoğun, sıkışan haftada 3. maç. Karşımızda da çok iyi bir takım var. Çok gol atan, çok gol yiyen bir takım. Hücum performansıyla her maçta skor bulan bir takım. Zorlu bir maç bizi bekliyor.

"ICARDI'NİN OYNAMA İSTEĞİ VAR"

Icardi'nin son durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Icardi'nin oynama isteği var. Kontrollerini yaptık. Bugün kadroda olmasına karar verdik. Bugün Zaniolo ile başlıyoruz. Gomis'in son 2 günde bel ağrıları şikayeti vardı. Antrenmana çıkamadı." dedi.

İstekli bir 11 ile sahada olacaklarını söyleyen Buruk, "Elimizdeki en iyi oyuncularla başlayan bir 11, devam eden bir 11. İstekli 11 ile sahadayız. En iyi şekilde değerlendireceğiz. İç sahada performansın, isteğin arttığı daha aç bir takım oluyoruz. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.