Galatasaray Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 31. haftada lider Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Okan Buruk'un öğrencileri mutlak 3 puan için sahada. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan Baniya, Levent, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 19.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Esat Sancaktar yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini Murat Erdoğan üstleniyor. Son 18 maçının 17'sini kazanarak ligde üst üste rekorlara adını yazdıran Galatasaray, taraftarının gücünü hissettiği son 10 iç saha maçını üç puanla noktaladı. Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 yenen sarı kırmızılılar, son iki maçında rakip filelere 10 gol gönderdi.

İLK MAÇI 2-0 KAZANDI

Cimbom, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızısiyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma berabere sona erdi.

SON 3 MAÇTAN ZAFER

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Konyaspor maçı ile serisi sona eren Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarıkırmızılılar bu süreçte Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup etti. Galatasaray 3 maçta 12 gol kaydederken sadece 1 gol yedi.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Bu sezonun ilk yarısındaki Süper Lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray, 1983/84'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak istiyor. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Galatasaray (2B 7M).

Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2017-Eylül 2018 arasındaki 16 maçlık süreçte yaşadı (Igor Tudor; 3G & Fatih Terim; 13G). Lig tarihinde sadece iki Türk çalıştırıcı sarı-kırmızılı ekibin başında tek sezonda üst üste 11+ iç saha galibiyeti alabildi (Fatih Terim; 11 & Coşkun Özarı; 12).

İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük (2G 1B), lig tarihinde daha uzun tek serisini Kasım 1959-Eylül 1960 arasında yakaladı (6 maç).

İstanbul takımlarıyla oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu şekildeki en uzun seriyi Fenerbahçe (1962) ile paylaşıyor ve lig tarihinde İstanbullu ekipleri üst üste 10 kez mağlup eden ilk takım olmak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara rakip olduğu son beş karşılaşmanın birini kazanabilen Fatih Karagümrük (1B 3M), tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında aldı (Mayıs 2021).

Süper Lig'de çıktığı son iki maçı 4+ gol atarak kazanan Galatasaray (4-1 vs Alanyaspor & 6-0 vs Kayserispor), lig tarihinde sadece Fatih Terim yönetiminde bu şekilde üst üste üç galibiyet aldı (Ocak 2012 & Ekim-Kasım 1996).

Bu sezon Milot Rashica'nın ilk 11 çıktığı Süper Lig maçlarının %86'sını kazanan Galatasaray (12G 1B 1M), puan kaybettiği altı karşılaşmanın dördünü Kosovalı oyuncu ilk 11'de yer almadığında oynadı (2B 2M). Görev yaptığı son iki lig maçında birer gol atan Rashica, Mart 2019'dan (Werder Bremen formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırmak istiyor.

Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim, Galatasaray'da görev yaptığı 28 maçın 22'sini kazanan Okan Buruk (%79).