Yüzde 467 zam geldi

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu için kombine biletleri 5 bin 500 ile 40 bin TL arasında değişiyor. Biletlere bu sezona oranla yüzde 296 ile yüzde 467 oranında zam yapıldı. Buna rağmen son 10 yılın ilk gün satışları baz alındığında en yüksek adet satış rakamına ulaşıldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu için kombine biletleri 5 bin 500 ile 40 bin TL arasında değişiyor. Biletlere bu sezona oranla yüzde 296 ile yüzde 467 oranında zam yapıldı. Buna rağmen son 10 yılın ilk gün satışları baz alındığında en yüksek adet satış rakamına ulaşıldığı öğrenildi.