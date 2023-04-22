Karşı hamle!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet farklı bir boyut kazandı. Son olarak sarı lacivertliler, Galatasaray Başkan vekili Erden Timur'u FIFA'ya ve savcılığa şikayet etti. Erden Timur'dan kendisine dava açan Fenerbahçe kulübüne karşı hamlede bulundu. F.Bahçe'nin şikayeti üzerine avukatı vasıtasıyla adli mercilere Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyelerinin "İspat edin ve belgeleriyle kanıtlayın" diye tabir kullandıkları için belgeleri açıkladığını bildirdi. Dava dosyasının yakın zamanda düşebileceği konuşuluyor.
Fenerbahçeile Galatasaray arasındaki rekabet farklı bir boyut kazandı. Son olarak sarı lacivertliler, Galatasaray Başkan vekili Erden Timur'u FIFA'ya ve savcılığa şikayet etti. Erden Timur'dan kendisine dava açan Fenerbahçe kulübüne karşı hamlede bulundu. F.Bahçe'nin şikayeti üzerine avukatı vasıtasıyla adli mercilere Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyelerinin "İspat edin ve belgeleriyle kanıtlayın" diye tabir kullandıkları için belgeleri açıkladığını bildirdi. Dava dosyasının yakın zamanda düşebileceği konuşuluyor.