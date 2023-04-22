İspanya’ya gidecek

Galatasaray'ın kaleci adayları arasında yer alan Livakovic defteri kapanıyor. Hırvat basını, Livakovic'in Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmediğini ve kariyerine İspanya Ligi'nde devam etmeyi planladığını duyurdu. Başarılı eldivenle, Villarrel ve Sociedad'ın ilgilendiği belirtildi.
Galatasaray'ın kaleci adayları arasında yer alan Livakovic defteri kapanıyor. Hırvat basını, Livakovic'in Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmediğini ve kariyerine İspanya Ligi'nde devam etmeyi planladığını duyurdu. Başarılı eldivenle, Villarrel ve Sociedad'ın ilgilendiği belirtildi.