İmza şartları

Marsilyadan ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez'in transferine dair önemli bir gelişme yaşandı. Şilili yıldızın, yeni takımından özel talepleri bulunuyor. Bu isteklerden ilki; Şampiyonlar Ligi... Gideceği takımın mutlaka devler arenasında yer alması gerekiyor. İkincisi; ekonomik olarak bu yıl kazandığı maaştan daha fazlası... Bu iki durumu sağlanması halinde Sanchez'in o kulübe imza atacağı bildirildi.

ASLAN'A DOĞRU

Marsilya'nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alması neredeyse kesin. Ancak Fransız ekibinin Sanchez'in istediği ücretleri karşılayabilmesi zor görünüyor. Bu noktada her iki talebi de karşılaşması yüksek ihtimal olan Galatasaray ön plana çıkıyor. Transferin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor. Alexis Sanchez bu sezon Marsilya forması ile 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.