Haberler Galatasaray Galatasaray'da zam krizi

Galatasaray'da zam krizi

Galatasaray'da sürpriz bir tartışma yaşanıyor. Kombinelere yapılan zamlar taraftar ile yönetim arasında zamansız bir gerilime neden oldu. En önemli taraftar grubu UltrAslan, "Karda, kışta, yağmurda, çamurda, tüm deplasmanlarda, kısaca Galatasaray'ın adının olduğu her yerde olan bizler MÜŞTERİ gözüyle bakılmayı hak etmiyoruz" şeklinde bir bildiri yayımladı. Özellikle "müşteri" ibaresinin kullanılması dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da zam krizi
Galatasaray'da sürpriz bir tartışma yaşanıyor. Kombinelere yapılan zamlar taraftar ile yönetim arasında zamansız bir gerilime neden oldu. En önemli taraftar grubu UltrAslan, "Karda, kışta, yağmurda, çamurda, tüm deplasmanlarda, kısaca Galatasaray'ın adının olduğu her yerde olan bizler MÜŞTERİ gözüyle bakılmayı hak etmiyoruz" şeklinde bir bildiri yayımladı. Özellikle "müşteri" ibaresinin kullanılması dikkat çekti.
DİĞER
Hülya Avşar'ın kucağına oturttuğu Küçük İbo artık 38 yaşında! İbrahim Küçük’ü bir de şimdi görün!
Hadise ve Sinan Akçıl arasında kıran kırana rekabet! Sadece 3 günde...
Cimbom'un 7 maddelik Devler Ligi planı!
F.Bahçe'de 2 yıldız isimde mutlu son!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da Icardi'nin yerine sürpriz B Planı!
Cimbom'a Arjantinli sihirbaz!
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
Kurumsal Ramazan Bayramı mesajları 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Icardi şoku! G.Saray'a Icardi şoku! 00:10
G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! 00:10
Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! 00:10
F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! 00:10
Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! 00:10
İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... 00:10
Daha Eski
Kanarya'nın sol bek planı netleşti! Kanarya'nın sol bek planı netleşti! 00:10
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu 00:10
Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş 00:10
Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu 00:10
Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" 00:10
Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı 00:10