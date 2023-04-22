Galatasaray'da zam krizi

Galatasaray'da sürpriz bir tartışma yaşanıyor. Kombinelere yapılan zamlar taraftar ile yönetim arasında zamansız bir gerilime neden oldu. En önemli taraftar grubu UltrAslan, "Karda, kışta, yağmurda, çamurda, tüm deplasmanlarda, kısaca Galatasaray'ın adının olduğu her yerde olan bizler MÜŞTERİ gözüyle bakılmayı hak etmiyoruz" şeklinde bir bildiri yayımladı. Özellikle "müşteri" ibaresinin kullanılması dikkat çekti.
Galatasaray'da sürpriz bir tartışma yaşanıyor. Kombinelere yapılan zamlar taraftar ile yönetim arasında zamansız bir gerilime neden oldu. En önemli taraftar grubu UltrAslan, "Karda, kışta, yağmurda, çamurda, tüm deplasmanlarda, kısaca Galatasaray'ın adının olduğu her yerde olan bizler MÜŞTERİ gözüyle bakılmayı hak etmiyoruz" şeklinde bir bildiri yayımladı. Özellikle "müşteri" ibaresinin kullanılması dikkat çekti.