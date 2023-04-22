GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Başarılı teknik adamın, "Baskı üzerimizde olsa hep kazanır mıyız? Önde olan biziz. Baskı da bizde değil Fenerbahçe'de. Kaldı ki finalleri oynamaya alışkın bir ekibim var. En üst seviye takımlarda ve liglerde oynamış, kupalara alışkın tecrübeli oyuncularım bulunuyor" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.