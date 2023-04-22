GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü Nef Stadyumu'nda ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü Nef Stadyumu'nda ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın planlarını yapıyor.
Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un "Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturduk" sözlerine Okan Buruk'tan yanıt gecikmedi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve ayrıntılar...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmana devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un çarşamba günü oynanan ve son dakikada kazanılan Başakşehir maçı sonrası, "Lider Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturmak istiyorduk. Hedefimize ulaştık" sözlerine sarı-kırmızılı kulüpten yanıt geldi.
Florya'da ekibiyle değerlendirme yapan teknik direktör Okan Buruk'un konuyla ilgili çok rahat olduğu öğrenildi.
Başarılı teknik adamın, "Baskı üzerimizde olsa hep kazanır mıyız? Önde olan biziz. Baskı da bizde değil Fenerbahçe'de. Kaldı ki finalleri oynamaya alışkın bir ekibim var. En üst seviye takımlarda ve liglerde oynamış, kupalara alışkın tecrübeli oyuncularım bulunuyor" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.
Bu toplantının ardından Galatasaray'da kritik haftalara girilirken Gomis, Mertens, Oliveira ve Mata gibi büyük liglerde forma giymiş ve oynadığı mevkisinin önde gelen oyuncuları olan tecrübeli isimlerle beraber yine Icardi, Torreira ve Zaniolo gibi yıldız futbolcuların varlığı büyük avantaj olarak görülüyor.
Sarı-kırmızılılar son haftalarda yaşanan baskı psikolojisine örnek olarak da son oynanan Alanyaspor maçını göstererek, "Panikte olsak sıkıntı yaşardık. Alanya maçındaki görüntü rahatlığımızın ispatı. Çok rahat bir galibiyet aldık ve yolumuza devam ettik" yorumunda bulundular.