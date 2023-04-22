Avrupa ile yarışıyor

Süper Lig'de 6 puan farkla şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarıyla da yarışıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına en çok şut çeken (19.2) durumunda... Maç başına isabetli şutta Avrupa'da ikinci... Maç başına attığı 2.3 golle Avrupa'da üçüncü... Yine yüzde 86'lık iç saha galibiyet oranıyla Avrupa'da ikinci sırada...
SüperLig'de 6 puan farkla şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarıyla da yarışıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına en çok şut çeken (19.2) durumunda... Maç başına isabetli şutta Avrupa'da ikinci... Maç başına attığı 2.3 golle Avrupa'da üçüncü... Yine yüzde 86'lık iç saha galibiyet oranıyla Avrupa'da ikinci sırada...