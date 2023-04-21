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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı maçta ikinci yarıya çıkmayan Icardi'nin son durumu netleşti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 11:08
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la oynadığı maçta oyuna devam etmeyen Icardi'nin son durumu netleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Yıldız ismin sakatlığı sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Alanyaspor maçında arka adalesinden sakatlanan ve tedbir amaçlı olarak ikinci yarıya çıkarılmayan Mauro Icardi'nin durumunun beklendiği gibi ciddi olmadığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Milliyet'te yer alan habere göre Arjantinli golcünün, Karagümrük maçında takımdaki yerini alabileceği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Icardi'nin maçın seyrine göre Beşiktaş derbisi düşünülerek 90 dakika oyunda tutulmayacağı da kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Arjantinli futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 17 Süper Lig maçında görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Icardi bu karşılaşmalarda 13 gol kaydederken 7 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi. Sezon başında ise Galatasaray'a kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.

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