GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la oynadığı maçta oyuna devam etmeyen Icardi'nin son durumu netleşti.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la oynadığı maçta oyuna devam etmeyen Icardi'nin son durumu netleşti.
Yıldız ismin sakatlığı sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirmişti.
Alanyaspor maçında arka adalesinden sakatlanan ve tedbir amaçlı olarak ikinci yarıya çıkarılmayan Mauro Icardi'nin durumunun beklendiği gibi ciddi olmadığı öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre Arjantinli golcünün, Karagümrük maçında takımdaki yerini alabileceği bildirildi.
Icardi'nin maçın seyrine göre Beşiktaş derbisi düşünülerek 90 dakika oyunda tutulmayacağı da kaydedildi.
Arjantinli futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 17 Süper Lig maçında görev aldı.
Icardi bu karşılaşmalarda 13 gol kaydederken 7 de asist yaptı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi. Sezon başında ise Galatasaray'a kiralandı.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...