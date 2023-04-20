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Gol makinesi Icardi

Alanya’yı da boş geçmeyen Arjantinli, ilk 10 takımın 7’sine gol atmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Gol makinesi Icardi

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mauro İcardi gollerine devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, bu sezon büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Önemli mücadelelerde elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Arjantinli oyuncu, Galatasaray'ın takipçisi olan 10 takımın 7'sine gol atmayı başardı. Galatasaray'ın bu sezon gol yollarında en etkili silahı olan İcardi; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Kayserispor, Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarında fileleri havalandırmayı başardı. Toplamda 17 maçta 13 gol, 7 asist üreterek taraftarların sevgilisi haline geldi.

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