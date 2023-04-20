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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 10:27
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Cimbom'un en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Yönetim, PSG forması giyen yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının sadece 750 bin Euro'sunu karşıladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Icardi transferiyle sükse yaratan Galatasaray'da 30 yaşındaki dünya yıldızı performansıyla mest etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Golcü oyuncu, yaptığı skor katkısıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Galatasaraylı taraftarların takımda kalması için çağrıda bulunduğu Mauro Icardi için Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'tan açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

"ICARDI GİBİ İSİMLER ÜLKE FUTBOLUNUN DEĞERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR"

Mauro Icardi gibi isimlerin ülke futbolunun değerini öne çıkardığını vurgulayan Timur, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız" değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

"TÜRKİYE'NİN GENELİ ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYOR"

Okan Buruk ise Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirterek, "Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil, Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor" açıklamasında bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Galatasaray'da Icardi'nin bonservisinin alınması için görüşmeler sürerken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

İtalyan basını, Arjantinli dünya yıldızının yeni takımını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

MILAN YOLCUSU

Çizme basınında çıkan haberlerde Mauro Icardi'nin Milan'a transfer olacağı yazıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

MALDINI DEVREDE

Sportnews.eu'da yer alan haberde Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin, Icardi'yi takıma kazandırmak için şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

30 yaşındaki forvet, 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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