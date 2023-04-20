GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda tam gaz ilerleyen Galatasaray, 30. haftada Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda tam gaz ilerleyen Galatasaray, 30. haftada Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 yenerek son 18. maçında 17. galibiyetini elde etti.
Akdeniz ekibini devirerek liderliğini perçinleyen Galatasaray, sezon öncesi yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırmıştı.
Kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Cimbom'un en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.
Yönetim, PSG forması giyen yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının sadece 750 bin Euro'sunu karşıladı.
Icardi transferiyle sükse yaratan Galatasaray'da 30 yaşındaki dünya yıldızı performansıyla mest etti.
Golcü oyuncu, yaptığı skor katkısıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi oldu.
Galatasaraylı taraftarların takımda kalması için çağrıda bulunduğu Mauro Icardi için Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'tan açıklama geldi.
"ICARDI GİBİ İSİMLER ÜLKE FUTBOLUNUN DEĞERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR"
Mauro Icardi gibi isimlerin ülke futbolunun değerini öne çıkardığını vurgulayan Timur, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız" değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE'NİN GENELİ ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYOR"
Okan Buruk ise Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirterek, "Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil, Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor" açıklamasında bulundu.
Galatasaray'da Icardi'nin bonservisinin alınması için görüşmeler sürerken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, Arjantinli dünya yıldızının yeni takımını açıkladı.
MILAN YOLCUSU
Çizme basınında çıkan haberlerde Mauro Icardi'nin Milan'a transfer olacağı yazıldı.
MALDINI DEVREDE
Sportnews.eu'da yer alan haberde Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin, Icardi'yi takıma kazandırmak için şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta süre aldı.
30 yaşındaki forvet, 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.