Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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