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Buruk faktörü

G.Saray, F.Bahçe’li isimlerin çalıştırdığı 4 takıma 18 gol attı, sadece 1 gol yedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Buruk faktörü

Galatasaray bu sezon Fenerbahçeli hocalar tarafından çalıştırılan 4 takıma 18 gol attı... Okan Buruk'un öğrencileri Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir'i 7-0, Volkan Demirel'in takımı Hatayspor'u 4-0, Fenerbahçe'yi 3-0, son olarak Ersun Yanal'ın Alanyaspor'unu da 4-1'le geçti. 4 maçta Fenerbahçeli hocalardan sadece 1 gol yedi. OKAN Buruk topladığı puanlarla da dikkat çekiyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde son şampiyonluğunu yaşadığı 2018-19 sezonunda 34 haftanın sonunda 69 puan toplamıştı. Okan Buruk ise 28 maçta aynı puana ulaşmayı başardı. Buruk'un mutlu sona taşıdığı Başakşehir de 2019-2020 sezonunda 34 haftada 69 puan elde etmişti.

REHAVETE YER YOK

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk rüzgarları esmeye başladı. Üst üste alınan başarılı sonuçlar takıma olumlu katkı sağlarken, herkes şampiyonluğa kilitlendi. Oyuncu grubuyla ilgili olarak, "Birbirlerine olan sevgileri, saygıları ve takıma bağlılıkları çok değerli" diyen teknik direktr Okan Buruk, oyuncuların rehavet yaşanmaması için ekstra çaba sarf ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına sürekli olarak ligin henüz bitmediğini hatırlatırken, galibiyetlerine devam etmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

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