Aslan hedefe odaklandı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde harikalar yaratmaya devam ediyor. Kayserispor'u 6 farklı geçen Cimbom, Alanyaspor deplasmanında da 4-1 kazandı. Sezona yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla giren sarı-kırmızılı ekip için ilk 11 hafta istediği gibi geçmedi. Takımın liderliğinde önemli katkısı bulunan Mauro İcardi ve Milot Rashica'nın da aralarında olduğu bazı oyuncuların lig başladıktan sonra transfer edilmesi, uyum süreci gibi nedenlerle 11. hafta sonunda yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin gerisinde 8'inci sırada yer buldu.

ÖNCE DALGALI BİR GRAFİK ÇİZDİ

Ligin 11. haftasındaki 2-2 biten Alanyaspor maçından sonra yükselişe geçen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 18 karşılaşmanın sadece 1'inde puan kaybı yaşadı. Bu süreçte 17 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, liderlik koltuğunu ele geçirirken, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Galatasaray, dalgalı bir grafik çizdiği ilk 11 haftada yaşadığı puan kayıplarını ikinci yarıda telafi etti. Süper Lig'in ilk 11 haftasında yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, aynı takımlarla ikinci yarıda yaptığı maçlarda 9 galibiyet, 1 yenilgi gördü.