Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunan Galatasaray'da bir yandan gelecek sezon planlaması yapılıyor. Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da bu politikadan taviz vermeyecek. Santrfor bölgesine tartışılmayacak bir ismi takviye etmek isteyen ve Icardi'nin bonservisi için PSG ile temaslarda bulunan Cimbom, alternatifler üzerine de çalışıyor. Bu doğrultuda hamlelerde bulunan Galatasaray, Liverpool'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Roberto Firmino'yu listeye dahil etti. Taraftarlar da Brezilyalı yıldızın adının Galatasaray ile anılmasıyla birlikte büyük bir heyecana kapıldı. Cimbom'un gündemindeki Roberto Firmino'nun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte transferde son durum... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:47
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Galatasaray'ın transfer gözdesi konumundaki Roberto Firmino hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hazırlıklarını yapan yönetim, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Sezonu şampiyon tamamlayıp Devler Ligi'ne kalma hedefinde olan Cimbom'da yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Son dönemdeki transferleriyle dikkat çeken Aslan, yine iddialı bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Santrfor hattına nokta atış bir ismi takviye etmeyi amaçlayan Galatasaray'da Erden Timur operasyonda kritik rol oynuyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile temaslarda bulunan Galatasaray'da alternatifler üzerine de çalışmalar yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılarda öne çıkan isim Brezilyalı yıldız Roberto Firmino oldu.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Liverpool'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Bir süredir son durumu yakından takip edilen 29 yaşındaki oyuncudan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

ROMA DEVREDE!
Çizme basınında yer alan haberlere göre; İtalyan devi Roma, Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, transfer operasyonunda başrolü oynuyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

TEKLİF YAPILDI!
Birçok talibi bulunan Brezilyalı yıldıza Roma'dan resmi teklif gitti.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Roma'nın, dünyaca ünlü golcüye 2 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

SEZON SONUNU BEKLİYOR!
Roberto Firmino'nun karar vermeden önce sezon sonunu bekleyeceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalma durumu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda devam edecek olması Firmino açısından tercih sebebi.

TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 23 maçta forma giyen Firmino, 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

DİĞER
Son dakika: Alanyaspor-G.Saray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan olay yorum! "Siz hiç gelmeyin, biz 3 puanı verelim"
"Ben Hadise'yim kahvaltı hazırlayamam daha neler" Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti dedikodusu bitmedi! Yediği kursağında kalmış
Arda Güler konusunda flaş gelişme! Sözleşmesi...
Kahveci'den G.Saray'a övgü! "Seviyeyi Plüton'a çıkardı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ateş'ten olay sözler! "G.Saray'ı yenmeye çalışırsan..."
Kahveci'den G.Saray'a övgü! "Seviyeyi Plüton'a çıkardı"
İstanbulspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Antalya TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 19 Nisan
Antalya TOKİ arsa çekilişi canlı izle 19 Nisan
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:48
Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme 09:46
Jesus'tan Batshuayi kararı! Jesus'tan Batshuayi kararı! 09:35
Ateş'ten olay sözler! "G.Saray'ı yenmeye çalışırsan..." Ateş'ten olay sözler! "G.Saray'ı yenmeye çalışırsan..." 09:02
Yönetim harekete geçti! Flaş hamle Yönetim harekete geçti! Flaş hamle 08:56
Kahveci'den G.Saray'a övgü! "Seviyeyi Plüton'a çıkardı" Kahveci'den G.Saray'a övgü! "Seviyeyi Plüton'a çıkardı" 08:51
Daha Eski
Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 08:41
Çarpıcı yorum! "Rakiplerinden medet umuyorlar ama..." Çarpıcı yorum! "Rakiplerinden medet umuyorlar ama..." 08:35
"Hagi'den sonra G.Saray'a gelmiş en özel oyuncu" "Hagi'den sonra G.Saray'a gelmiş en özel oyuncu" 08:11
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 00:58
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 00:58
Nenad Bjelica Trabzon'a geldi! Nenad Bjelica Trabzon'a geldi! 00:58