TRANSFER HABERİ: Ve Firmino bombası patlıyor! 2 yıllık sözleşme

Galatasaray'ın transfer gözdesi konumundaki Roberto Firmino hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın transfer gözdesi konumundaki Roberto Firmino hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hazırlıklarını yapan yönetim, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.
Sezonu şampiyon tamamlayıp Devler Ligi'ne kalma hedefinde olan Cimbom'da yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Son dönemdeki transferleriyle dikkat çeken Aslan, yine iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Santrfor hattına nokta atış bir ismi takviye etmeyi amaçlayan Galatasaray'da Erden Timur operasyonda kritik rol oynuyor.
Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile temaslarda bulunan Galatasaray'da alternatifler üzerine de çalışmalar yapılıyor.
Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılarda öne çıkan isim Brezilyalı yıldız Roberto Firmino oldu.
Liverpool'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.
Bir süredir son durumu yakından takip edilen 29 yaşındaki oyuncudan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
ROMA DEVREDE!
Çizme basınında yer alan haberlere göre; İtalyan devi Roma, Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor.
Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, transfer operasyonunda başrolü oynuyor.
TEKLİF YAPILDI!
Birçok talibi bulunan Brezilyalı yıldıza Roma'dan resmi teklif gitti.
Roma'nın, dünyaca ünlü golcüye 2 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
SEZON SONUNU BEKLİYOR!
Roberto Firmino'nun karar vermeden önce sezon sonunu bekleyeceği ifade ediliyor.
Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalma durumu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda devam edecek olması Firmino açısından tercih sebebi.
Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 23 maçta forma giyen Firmino, 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.