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TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdien başlayan sarı-kırmızılılar, transfer listesini oluşturuyor. Birçok mevki üzerinde araştırmalar yapan yönetim, kaleci takviyesi için düğmeye bastı. Fernando Muslera'nın yerine transfer yapmak isteyen Cimbom, aradığı ismi İtalya'da buldu. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 11:57
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Son olarak Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yoluna doludizgin devam etti.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken Aslan, şampiyonluğun en güçlü favorisi konumunda.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Son haftalara yaklaşırken performansı sürekli artıran Galatasaray, iddiasını konuşturuyor.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Sezon sonu ipi göğüslemek için uğraş veren Cimbom'da gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Kadro derinliğinde kaliteyi artırmak isteyen sarı-kırmızılılarda yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Son dönemdeki transferleriyle başarı yakalayan yönetim, aynı plan doğrultusunda hamlelerini yapacak.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Birçok mevki üzerinde araştırmalar yapan Galatasaray'da kaleci transferine de ayrı bir önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları hız kazanmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Uruguaylı file bekçisine iyi bir alternatif bakan yönetim, operasyon için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Bir süredir çalışmalarda bulunan Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

MONTIPO CİMBOM'A!
Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Verona forması giyen Montipo'nun transferiyle yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

VERONA KÜME DÜŞERSE...
İtalya Serie A'da hayatta kalma savaşı veren Verona'nın bir alt lige düşmesi durumunda transferin gerçekleşme olasılığının artacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Verona'nın Serie B'ye düşmesi durumunda Montipo'nun yeni sözleşmeye sıcak bakmayacağı ve takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Verona şu anda İtalya Serie A'da 30 maç sonunda 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Bu sezon Serie A'da 29 karşılaşmada sahaya çıkan Montipo, 43 gol yedi. 4 müsabakayı kalesinde gol yemeden tamamladı.

TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Montipo'nun Verona'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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