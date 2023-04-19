TRANSFER HABERİ: Böyle duyurdular! Galatasaray'a İtalyan kaleci

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.
Son olarak Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yoluna doludizgin devam etti.
Yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken Aslan, şampiyonluğun en güçlü favorisi konumunda.
Son haftalara yaklaşırken performansı sürekli artıran Galatasaray, iddiasını konuşturuyor.
Sezon sonu ipi göğüslemek için uğraş veren Cimbom'da gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.
Kadro derinliğinde kaliteyi artırmak isteyen sarı-kırmızılılarda yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Son dönemdeki transferleriyle başarı yakalayan yönetim, aynı plan doğrultusunda hamlelerini yapacak.
Birçok mevki üzerinde araştırmalar yapan Galatasaray'da kaleci transferine de ayrı bir önem veriliyor.
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları hız kazanmış durumda.
Uruguaylı file bekçisine iyi bir alternatif bakan yönetim, operasyon için düğmeye bastı.
Bir süredir çalışmalarda bulunan Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu.
MONTIPO CİMBOM'A!
Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Verona forması giyen Montipo'nun transferiyle yakından ilgileniyor.
VERONA KÜME DÜŞERSE...
İtalya Serie A'da hayatta kalma savaşı veren Verona'nın bir alt lige düşmesi durumunda transferin gerçekleşme olasılığının artacağı kaydedildi.
Verona'nın Serie B'ye düşmesi durumunda Montipo'nun yeni sözleşmeye sıcak bakmayacağı ve takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.
Verona şu anda İtalya Serie A'da 30 maç sonunda 23 puanla 18. sırada yer alıyor.
Bu sezon Serie A'da 29 karşılaşmada sahaya çıkan Montipo, 43 gol yedi. 4 müsabakayı kalesinde gol yemeden tamamladı.
Montipo'nun Verona'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.