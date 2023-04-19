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Mertens tutulmuyor

Sarı-kırmızılıların tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens, Alanya deplasmanın yıldızı oldu. Bu sezon 23'üncü lig maçına çıkan Belçikalı oyuncu, 42'inci dakikada Icardi'nın attığı nefis golde Arjantinli forvete asist yapan isim oldu. Mertens maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Kolay bir maç değildi. İyi savunma yaparak başladılar. Biz bir fırsat yakalayıp öne geçtik.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Mertens tutulmuyor
Sarı-kırmızılıların tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens, Alanya deplasmanın yıldızı oldu. Bu sezon 23'üncü lig maçına çıkan Belçikalı oyuncu, 42'inci dakikada Icardi'nın attığı nefis golde Arjantinli forvete asist yapan isim oldu. Mertens maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Kolay bir maç değildi. İyi savunma yaparak başladılar. Biz bir fırsat yakalayıp öne geçtik. Sonra penaltıyla skoru eşitlediler. Ardından karakter göstermemiz gerekiyordu, gösterdik ve kazandık. Sadece ilk 1 1'dekiler değil, kulübedeki oyuncular da çok güzel katkılar sağlıyor. Önemli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Oyuna giren herkes katkı sağlıyor." Mertens, Icardi için de "Onunla oynamaktan mutluyum, büyük keyif. Fırsatları gole çeviriyor olması en büyük özelliği" dedi.
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