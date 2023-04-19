Kendimi geliştiriyorum

Kayseri'den sonra Alanya ağlarını da sarsan Rashica, uzun zaman sonra üst üste gol sevinci yaşadığını söyledi. Rashica, "Almanya'da uzun zaman önce üst üste 2 maçta gol atmıştım. Şimdi yine attığım için mutluyum. Almanya'da iyi dönem geçirmiştim. Burada adım adım gelişiyorum" dedi.
Kayseri'den sonra Alanya ağlarını da sarsan Rashica, uzun zaman sonra üst üste gol sevinci yaşadığını söyledi. Rashica, "Almanya'da uzun zaman önce üst üste 2 maçta gol atmıştım. Şimdi yine attığım için mutluyum. Almanya'da iyi dönem geçirmiştim. Burada adım adım gelişiyorum" dedi.