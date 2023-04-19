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Kendimi geliştiriyorum

Kayseri'den sonra Alanya ağlarını da sarsan Rashica, uzun zaman sonra üst üste gol sevinci yaşadığını söyledi. Rashica, "Almanya'da uzun zaman önce üst üste 2 maçta gol atmıştım. Şimdi yine attığım için mutluyum. Almanya'da iyi dönem geçirmiştim. Burada adım adım gelişiyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Kendimi geliştiriyorum
Kayseri'den sonra Alanya ağlarını da sarsan Rashica, uzun zaman sonra üst üste gol sevinci yaşadığını söyledi. Rashica, "Almanya'da uzun zaman önce üst üste 2 maçta gol atmıştım. Şimdi yine attığım için mutluyum. Almanya'da iyi dönem geçirmiştim. Burada adım adım gelişiyorum" dedi.
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