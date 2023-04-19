Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.
Şampiyonuluk yolunda hata yapmayan sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica kaydetti.
Bu sonuçla puanını 69'a yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile maç fazlasıyla puanını 9'a çıkardı.
Şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da 2023/2024 sezonu için çalışmalar şimdiden başladı.
Kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen konulardan biriyse Mauro Icardi'nin geleceği oldu.
Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen Arjantinli golcüyü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
30 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.
Yönetim, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Icardi'yi takımda tutmak istiyor.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarına düzenlediği iftar töreninde Icardi ile ilgili konuştu.
"ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYORUZ"
Mauro Icardi gibi isimlerin ülke futbolunun değerini öne çıkardığını vurgulayan Timur, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız" değerlendirmesinde bulundu.
"FUTBOLSEVERLER ICARDI GİBİ ÖNEMLİ OYUNCULARI İZLEMEYİ SEVİYOR"
Okan Buruk ise Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirterek, "Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil, Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor" açıklamasında bulundu.
Galatasaray'da adı Milan, Juventus ve Roma gibi İtalyan devleriyle anılan Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
JUVENTUS'A TRANSFERİ NEREDEYSE İMKANSIZ
İtalyan basını, Juventus'un Icardi transferini gerçekleştirmesinin neredeyse imkansız olduğunu yazdı.
Haberde İtalyan ekibinin Arkadiusz Milik'i takımda tutmak istediği ve Vlahovic-Kean-Milik üçlüsüyle yola devam edeceği belirtildi.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı.
Arjantinli santrfor, 14 gol ve 8 asistlik performansıyla 22 gole direkt katkıda bulundu.
Deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.