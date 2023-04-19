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Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bonservisini almak istediği ve birçok talibi bulunan Arjantinli yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 14:51 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 14:52
Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Bu sonuçla puanını 69'a yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile maç fazlasıyla puanını 9'a çıkardı.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen Galatasaray'da 2023/2024 sezonu için çalışmalar şimdiden başladı.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen konulardan biriyse Mauro Icardi'nin geleceği oldu.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen Arjantinli golcüyü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

30 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Yönetim, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Icardi'yi takımda tutmak istiyor.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarına düzenlediği iftar töreninde Icardi ile ilgili konuştu.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

"ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYORUZ"

Mauro Icardi gibi isimlerin ülke futbolunun değerini öne çıkardığını vurgulayan Timur, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız" değerlendirmesinde bulundu.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

"FUTBOLSEVERLER ICARDI GİBİ ÖNEMLİ OYUNCULARI İZLEMEYİ SEVİYOR"

Okan Buruk ise Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirterek, "Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil, Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor" açıklamasında bulundu.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Galatasaray'da adı Milan, Juventus ve Roma gibi İtalyan devleriyle anılan Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

JUVENTUS'A TRANSFERİ NEREDEYSE İMKANSIZ

İtalyan basını, Juventus'un Icardi transferini gerçekleştirmesinin neredeyse imkansız olduğunu yazdı.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Haberde İtalyan ekibinin Arkadiusz Milik'i takımda tutmak istediği ve Vlahovic-Kean-Milik üçlüsüyle yola devam edeceği belirtildi.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Arjantinli santrfor, 14 gol ve 8 asistlik performansıyla 22 gole direkt katkıda bulundu.

Icardi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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