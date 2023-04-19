GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
Türk asıllı Alman yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
İlkay'ın adı Galatasaray ve Barcelona başta olmak üzere birçok takımla anılıyor.
32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre İlkay, kariyeriyle ilgili şunları söyledi:
Arka planda çok fazla konuşma var ki bence bu normal. Ancak çok detaya girmeden, henüz verilmiş bir karar yok diyebilirim.
Tabii ki konuşmalar devam ediyor. Eğer bir karar alırsak bunu ilk bilecek sizsiniz.
Bu sezon 40 müsabakada görev alan İlkay Gündoğan, 5 gol atarken 5 de asist yaptı.
İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?
24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hessler altyapısında başladı.
Ardından Schalke 04, SSV Buer, Bochum, Nürnberg, Borussia Dortmund ve Manchester City formaları giydi.
32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.
Türk asıllı İlkay Gündoğan, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı ve çıktığı 66 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro...
Oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro...