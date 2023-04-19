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GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer aldığı ifade edilen İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 11:29 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 11:29
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

Türk asıllı Alman yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

İlkay'ın adı Galatasaray ve Barcelona başta olmak üzere birçok takımla anılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre İlkay, kariyeriyle ilgili şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

Arka planda çok fazla konuşma var ki bence bu normal. Ancak çok detaya girmeden, henüz verilmiş bir karar yok diyebilirim.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

Tabii ki konuşmalar devam ediyor. Eğer bir karar alırsak bunu ilk bilecek sizsiniz.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

Bu sezon 40 müsabakada görev alan İlkay Gündoğan, 5 gol atarken 5 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

24 Ekim 1990 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hessler altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

Ardından Schalke 04, SSV Buer, Bochum, Nürnberg, Borussia Dortmund ve Manchester City formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

Türk asıllı İlkay Gündoğan, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı ve çıktığı 66 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro...

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