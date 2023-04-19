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Emin adımlarla!

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, “Alanya’da önemli ve keskin bir virajı daha kayıpsız geçtik... Önümüzde 7 final maçımız kaldı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Emin adımlarla!

Süper Lig lideri G.Saray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Alanya deplasmanında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Son 18 maçta 17 galibiyet elde eden sarı-kırmızılıların başarılı çalıştırıcısı Buruk, "Ligin sonuna yaklaştıkça maçlar daha da zorlaşıyor elbette. Her takım puan ve puanlar kazanmanın peşinde. Evinde kaybetmek istemeyen bir rakibe karşı mücadele ettik. Sadece üç puan almak değil, farklı kazanmak bize de büyük moral oldu" diye konuştu.

OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ

Buruk şöyle devam etti: "İlk yarıda gol yollarında biraz daha etkili olabilsek, maçı erken koparabilirdik. Yine de devre arasında soyunma odasına önde gitmek moral oldu. İkinci yarı başında attığımız gol de bizi çok rahatlattı. Sonrasında oyunun hakimiyeti tamamen ele geçirdik diyebiliriz. Alanya'da önemli ve keskin bir virajı daha kayıpsız geçtik. Önümüzde 7 final maçımız kaldı. Yine kaybetmeden, 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz.

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