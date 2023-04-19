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Barış cezalı oldu

Galatasaray'da 5 futbolcu Alanya maçına kart sınırında çıktı. Boey, Oliveira, Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu sınırdaki isimlerdi. 2. devrede Icardi'nin yerine giren Barış Alper, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Karagümrük maçında oynayamayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Barış cezalı oldu
Galatasaray'da 5 futbolcu Alanya maçına kart sınırında çıktı. Boey, Oliveira, Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu sınırdaki isimlerdi. 2. devrede Icardi'nin yerine giren Barış Alper, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Karagümrük maçında oynayamayacak.
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